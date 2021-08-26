Комментатор Джо Роган уверен, что блогер Джейк Пол легко его нокаутирует
18:00
Комментатор UFC Джо Роган оценил боксерские навыки блогера Джейка Пола.
«Пол и правда является хорошим боксером, — цитирует Sportskeeda Рогана. — Скорее всего, он бы разнес меня в ринге — он отлично боксирует».
Поединок Пола с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли состоится 29 августа на арене Rocket Mortgage Field House. Поединок продлится восемь раундов.
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