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Сегодня, 02:05

Резников: «Очень хочу, чтобы Исмагулов вернулся после поражения и показал свою лучшую форму»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился ожиданиями от боя между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном на турнире UFC.

«100 процентов буду смотреть. Тем более соперник Дамира идет на хорошей победной серии. Я смотрю все поединки Исмагулова в прямом эфире, а этот — тем более. Очень хочу, чтобы Исмагулов вернулся после поражения и показал свою лучшую форму.

Проиграть Царукяну не обидно, а выиграть у него — большое достижение. Арман — сильный боец. Знаю, что Дамир заболел накануне. У него была температура. Я сам вышел больным против Андрея Кошкина и понимаю, насколько это сложно. Начал бороться, нос забит, дышать сложно, сил нет. Если подобное у меня повторится, в следующий раз снимусь. Лучше так, чем драться больным. Арман — один из лучших бойцов UFC и победа не была для него легкой. Хорошая заруба», — цитирует MMA.Metaratings.ru Резникова.

Исмагулов (24-2) подерется с Доусоном (19-1) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-khochu-chtoby-ismagulov-pokazal-svoyu-luchshuyu-formu-v-boyu-s-dousonom-262697/
Грант Доусон
Дамир Исмагулов
UFC
ММА
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