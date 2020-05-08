Американский боец ММА Тони Фергюсон на пресс-конференции перед боем против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 отказался говорить о российском бойце Хабибе Нурмагомедове. Напомним, Тони должен был изначально драться на турнире с Хабибом, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.

— Нет шансов, что этот бой будет проходным?

— Конечно, нет, — передает слова Фергюсона MMA Fighting. — Как я и говорил, запланировано 5 раундов, но если он меня выведет, то затяну его на глубину. Джастин — крутой мужик, ничего против него не имею. Мы сделаем то, что делаем во время любой драки, и это будет отличный вечер. Я нисколько не сомневаюсь, что Дэйна прав.

— Вы ведь ждали не боя с Джастином, а готовились к драке с Хабибом долгое время.

— Да почему же я должен был хотеть драться с Хабибом? Нет, почему я должен драться с тем, кого не существует?

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).