Побеждавшего Минеева бойца зарезали в Бразилии

Бывший боец UFC и победитель «Гран-при» Bellator Майкель Фалькао был зарезан у себя на родине в Бразилии, информирует MMA Junkie.

Он был доставлен в больницу города Пелотас в воскресенье около 3 часов ночи. В одном из баров он получил несколько ножевых ранений в живот. Спасти его не удалось.

Полиция начала расследовать происшествие.

В 2010 году 40-летний Фалькао одержал две победы в UFC над Джеральдом Харрисом, после чего был уволен из-за нападениy на женщину в ночном клубе.

В 2012 году он подписал контракт с Bellator и выиграл «Гран-при». В бою за вакантный титул позже он проиграл россиянину Александру Шлеменко, а затем был уволен — снова из-за нападения на женщину уже на заправке.

Кроме того, Фалькао дважды дрался с россиянином Владимиром Минеевым. В 2016 году он победил его на турнире EFN Fight Nights Global 56. Для россиянина это единственное поражение в карьере. В 2017 году Минеев нокаутировал Фалькао в первом раунде.

Фалькао провел свой последний поединок в декабре 2019 года. Он проиграл российскому бойцу Сергею Романову.