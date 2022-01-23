Том Аспиналл: «Ган дрался хорошо, но допустил несколько мелких ошибок. Он точно еще вернется»

Боец тяжелого веса UFC Том Аспиналл поделился мнением о поединке Франсиса Нганну и Сирила Гана.

«Я не смотрел этот бой ночью, не заводил будильник, — сказал Аспиналл в интервью Sky Sports. — Во-первых, я такой, что если ночь на дворе, то не просижу даже 5 минут — меня сразу вырубает. Во-вторых, у меня маленькие дети, я не могу шуметь. Посмотрел спокойно утром. Нганну провел впечатляющий бой, очень хорошо использовал интеллект, грамотно распределил энергию. Отличный геймплан и работа команды. Такой поединок показывает, что в ММА все может быть. Сейчас я сам буду драться с Волковым, высоким ударником, и после такого боя Нганну понимаю, что я должен быть готов ко всему. Я был очень впечатлен Франсисом.

Ган дрался отлично, но допустил несколько мелких тактических ошибок. Например, когда пошел на скручивание пятки. Когда ты устал и сверху такой тяжелый оппонент, как Франсис — мало шансов, что получится скрутить ногу. И они оба уже были усталыми, кто бы во время того грэпплинг-размена оказался сверху, выиграл бы бой. Ган был хорош, он все еще молод, если он захочет, он будет здесь еще лет восемь. Он абсолютно точно вернется.

Дана Уайт не вышел надевать пояс на Нганну? Франсис — это человек, за которым смотрит вся Африка, целый континент. Он имеет право выдвигать какие-то требования по деньгам. Будет ли его бой с Фьюри или Джошуа конкурентным? Нет, не думаю. Я много раз спарринговал с Тайсоном Фьюри — эти ребята могут драться 12 раундов сколько угодно. У них другой уровень контроля энергии, другое движение. Боксеры в ММА могут вписаться, но бойцы ММА в бокс нет. Слишком много там тонкостей».

Нганну победил Гана единогласным решением на UFC 270 в Анахайме и провел первую успешную защиту титула.