Дана Борисова проведет бой против Маши Малиновской

Российская телеведущая Дана Борисова проведет бой против другой телеведущей Маши Малиновской, сообщила сама Борисова в Instagram. Поединок состоится в рамках промоушена «Наше дело».

«Из хороших новостей: переподписала контракт на бой с Малиновской, теперь он состоится на платформе номер один «Наше дело», — написала Борисова. — Планирую со следующей недели всерьез тренироваться с тренером».

Ранее между телеведущими произошел конфликт. В 2017 году они поссорились в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». В декабре прошлого года в эфире программы «Арена» на Youtube. Малиновская угрожала прострелить Борисовой колени.

Промоушен «Наше дело» ранее проводил поединки с участием Никиты Джигурды, Виталия Милонова, Отара Кушанашвили, Никиты Преснякова, Алексея Панина, рэперов Schokk и Ромы Жигана и многих других.