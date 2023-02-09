Спарринг-партнер Махачева: «Хабиб и Ислам равны по выносливости»

Победитель Гран-При PFL Мовлид Хайбулаев в интервью «СЭ» сравнил функционалку своих спарринг-партнеров — Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

— Ты три года назад рассказывал, что когда Хабиб был в лагере к Гэтжи, вы вдвоем с Гаджи Рабадановым, сменяясь, не могли выиграть у него даже раунд, и он в итоге измотал вас, а не вы его. С Исламом такая же картина, когда вы в смене работаете вдвоем против него?

— Мы как раз на прошлой неделе устроили тут такой интересный спарринг, чуть поразвеялись. Включили музыку перед выходом на спарринг, объявили и меня и Ислама. Первые два раунда я нападал на Ислама, а потом три раунда Шарип Зайнуков на него нападал. И тоже единогласно проиграли (смеется). С Исламом тоже так же сложно, как и с Хабибом. В хорошей форме он, хорошо себя чувствует.

— По выносливости они с Хабибом равны?

— Да, Ислам тоже дышит, как Хабиб.

В ночь на 13 февраля Махачев подерется с Александром Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия.