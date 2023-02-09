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Спарринг-партнер Махачева: «Ислам в стойке любого в нашем зале обыграет»

Боец Хайбулаев рассказал о сильных сторонах Махачева
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Победитель Гран-При PFL и спарринг-партнер Ислама Махачева Мовлид Хайбулаев в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах чемпиона в легком весе UFC.

— У вас в команде кто-то может на равных с Исламом в клинче работать?

— Мы только можем с командой пресс качать (смеется), укреплять корпус, чтобы он не пробивал его. Когда ему дали бой, я сразу понял, что надо корпус качать, потому что буду спарринг-партнером его. Бьет по корпусу Ислам тяжело. И не только по корпусу, он сейчас начал тяжело бить и с рук и с ног. Как Багандов пришел [тренер], мы стали в чем-то улучшать ударку. А в клинче с ним тягаться — это вряд ли... У Усмана тоже база тайского бокса, но Ислам когда свои рычаги надевает на шею — тяжело от него бывает отцепиться.

— Ты сказал, что Ислам хорошо отсушивает корпус, но в боях мы это особо не видели?

— В боях он много чего не показывает, он выходит свою уверенную работу делает. Но если посмотреть, что он в зале делает — он один из лучших ударников, он обыграет любого. И с рук, и с ног, со всего. А в бою он просто уверенную работу делает и заканчивает.

В ночь на 13 февраля Махачев подерется с Александром Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев и&nbsp;Мовлид Хайбулаев. «Ислам финиширует Волкановски. Возможно, в первом раунде». Интервью Мовлида Хайбулаева, друга и спарринг-партнера Махачева
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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