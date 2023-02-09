Загорский считает, что Романкевич победит Кавалари

Ринг-анонсер Александр Загорский считает, что белорус Петр Романкевич одержит победу над бразильцем Сауло Кавалари в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Вы знаете, я ждал этот турнир очень давно, потому что с Петром Романкевичем мы знакомы не первый день, не первый год. Я очень за него болею, потому что он со своим братом с Денисом идут поступью чемпионской по турнирам и кикбоксинга и ММА. Я уверен в его победе. Несмотря на серьезность оппонента, он бьется на родной белорусской земле. И этот фактор поддержки зрителей имеет огромное значение», — приводит РЕН ТВ слова Загорского.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.