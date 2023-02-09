Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:00

Спарринг-партнер Махачева: «Волкановски не сможет вставать из-под Ислама»

Боец Хайбулаев поделился прогнозом на поединок Махачева и Волкановски
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев и Мовлид Хайбулаев.
Фото Соцсети

Победитель Гран-При PFL Мовлид Хайбулаев в интервью «СЭ» поделился прогнозом на поединок Ислама Махачева и Александра Волкановски.

- Главная интрига боя — сможет ли Волкановски вставать из-под Ислама.

— Во-первых, смотрим на весовую категорию — это не весовая Волкановски, это весовая Ислама. Во-вторых, у него не было соперников с таким контролем, как у Ислама.

— Есть мнение, что Исламу будет тяжело на земле обвязывать ноги Волкановски, потому что они у него очень короткие.

— Ну как может быть тяжело, если Ислам таких ребят завязывал на ногах? В этом проблем не будет, это работа Ислама. Он же удерживает в зале ребят, у меня тоже, например, ноги короткие. У нас в зале немало таких ребят.

— Хабиб говорил, что с Волкановски Исламу будет тяжелее, потому что у него выше бойцовски IQ и дух, чем у Оливейры. Ислам сам, между вами, может обронить такое, что мне с ним будет потяжелее?

— Как может быть посложнее, чем с Оливейрой? Посмотри на историю Оливейры, каких бойцов он выигрывал, и это в своей весовой, в легкой. А Волкановски ниже весом. Надо смотреть на ситуацию с другой стороны — насколько сложнее будет Волкановски, а не Исламу.

В ночь на 13 февраля Махачев подерется с Александром Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев и&nbsp;Мовлид Хайбулаев. «Ислам финиширует Волкановски. Возможно, в первом раунде». Интервью Мовлида Хайбулаева, друга и спарринг-партнера Махачева
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
0
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Спарринг-партнер Махачева: «Хабиб и Ислам равны по выносливости»
Спарринг-партнер Махачева: «Ислам в стойке любого в нашем зале обыграет»
«Ислам финиширует Волкановски. Возможно, в первом раунде». Интервью Мовлида Хайбулаева, друга и спарринг-партнера Махачева
«Ислам больше шутник, чем Хабиб». Тухугов: Махачев, тренировки с Волкановски, схватка с Жамаловым
Кикбоксер Туйнов оценил варианты исхода в бою Махачева и Волкановски
Рамазан Эмеев: «Волкановски сейчас король. Он многое потеряет, если проиграет Махачеву»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кикбоксер Туйнов оценил варианты исхода в бою Махачева и Волкановски

Спарринг-партнер Махачева: «Ислам в стойке любого в нашем зале обыграет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости