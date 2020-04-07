Глава UFC Дана Уайт рассказал, что победитель поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи будет драться с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее стало известно, что бой Фергюсона с Нурмагомедовым не состоится из-за пандемии коронавируса.

— Вы получите бой Гэтжи против Фергюсона, — приводит слова Уайта ESPN. — Этот бой имеет смысл, ведь это два топовых бойца в мире. Хабиб выбыл, так что победитель этого боя будет драться с Нурмагомедовым.

Фергюсон и Геджи встретятся на турнире UFC 249 18 апреля за титул временного чемпиона в легком весе. Поединок пройдет в США.

На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

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