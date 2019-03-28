"Пиши адрес спортзала, я обязательно приду, как буду в Москве". Емельяненко - про стреляющего веником Кокляева

Российский боец ММА Александр Емельяненко в Инстаграме сообщил, что собирается посетить зал, в котором тренируется известный российский штангист и пауэрлифтер Михаил Кокляев.

- Миха, я же говорил, что тебе проще из веника будет стрельнуть... Пиши адрес спортзала, я обязательно приду, как буду в Москве, - написал Емельяненко в Инстграме, приложив видео, где Кокляев "стреляет" из веника.

Ранее спортсмены вступили в конфликт между собой. Емельяненко через Инстаграм пригрозил Кокляеву за ранее сказанные слова в его адрес.