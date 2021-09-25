Пираев победил Хамитова на турнире AMC Fight Night в Сочи
05:07
Россиянин Мариф Пираев одержал победу в главном бою турнира AMC Fight Nights Global. Единогласным решением судей он победил Куата Хамитова из Казахстана.
Для Пираева эта победа стала 25-й в карьере. Также на его счету четыре поражения.
Таким образом, теперь он может подраться за пояс AMC Fight Nights в легком весе.
В соглавном поединке турнира украинец Шамиль Газиев победил россиянина Григория Пономарева. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде.
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