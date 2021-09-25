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Пираев победил Хамитова на турнире AMC Fight Night в Сочи

05:07
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Россиянин Мариф Пираев одержал победу в главном бою турнира AMC Fight Nights Global. Единогласным решением судей он победил Куата Хамитова из Казахстана.

Для Пираева эта победа стала 25-й в карьере. Также на его счету четыре поражения.

Таким образом, теперь он может подраться за пояс AMC Fight Nights в легком весе.

В соглавном поединке турнира украинец Шамиль Газиев победил россиянина Григория Пономарева. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде.

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Евгений Козинов все материалы автора

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