Пираев победил Хамитова на турнире AMC Fight Night в Сочи

Россиянин Мариф Пираев одержал победу в главном бою турнира AMC Fight Nights Global. Единогласным решением судей он победил Куата Хамитова из Казахстана.

Для Пираева эта победа стала 25-й в карьере. Также на его счету четыре поражения.

Таким образом, теперь он может подраться за пояс AMC Fight Nights в легком весе.

В соглавном поединке турнира украинец Шамиль Газиев победил россиянина Григория Пономарева. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде.