Дацик сообщил, что Александр Емельяненко не прошел медкомиссию

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал журналистам, что Александр Емельяненко не подписал контракт на бой с ним, так как не сумел пройти медицинскую комиссию.

«Вопрос в Саше. Готов он или нет, — сказал Дацик. — Он уже должен был пройти медкомиссию и подписать контракт. Он уже приезжал в федерацию, но Саша как всегда — медкомиссию не прошел, контракт не подписал. Просто поговорили, обсудили, его менеджер дал согласие. Но пока Саша набирает форму, готовится, а когда будет готов, выйдет против меня. Еще до его боя против Артема Тарасова велись переговоры.

Саша должен был приехать на медкомиссию в Федерацию бокса, но он ничего не прошел и на подписание контракта не приехал. Пока только провел бой с Тарасовым — у него там еще каких-то 3-4 легких боя, на которые он подписал контракты. От меня он пока бегает — гасится. Ну пускай приходит в форму, потому что с перепоя тяжело выходить драться, хотя он восстанавливается быстро. Посмотрим, думаю, будет хороший бой".

В пятницу на турнире Top Dog X Дацик победил техническим нокаутом британца Рэнди Рэндайна. Бой прошел по правилам кулачных боев, однако Дацик и Рэндайн дрались в перчатках для ММА.