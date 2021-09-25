Дацик рассказал, когда состоится бой с Емельяненко

Российский боец Вячеслав Дацик после победы над Рэнди Рэндайном на турнире Top Dog рассказал о договоренности по бою против Александра Емельяненко.

«Вопрос в Саше. Готов он, нет. Он уже должен был пройти медкомиссию и подписать контракт. Приезжад уже в федерацию, но Саша, как и всегда, медкомиссию не прошел, только поговорили, обсудили. Его менеджер дал согласие, но пока Саша набирает форму, готовится. Как только будет готов, то Саша скажет, выйдет против меня.

Его менеджер думает, что он еще не готов выходить против меня. Пока его менеджер думает, что Саша не в той кондиции, чтобы выпускать против меня и пока контракт не подписан, но он готовится. Я думаю в этом году или уже в начале следующего бой состоится", — сказал Дацик.