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Сегодня, 17:00

PFL Мохнаткина — Пачеко: время начала и трансляция боя финала сезона 2023

Мохнаткина проведет титульный поединок против Пачеко в финальном турнире сезона в PFL 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Марина Мохнаткина.
Фото Global Look Press

Россиянка Марина Мохнаткина проведет титульный поединок против бразильянки Лариссы Пачеко в финальном турнире сезона в PFL в субботу, 25 ноября. Бой пройдет на арене «The Anthem» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ориентировочное время начала — после 6.00 по московскому времени.

Ключевые события поединка Мохнаткина — Пачеко будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Рекорд в ММА 29-летней бразильянки составляет 22 победы и 4 поражения. Последний бой провела 19 августа 2023 года против украинки Елены Колесник. Тогда Пачеко победила техническим нокаутом.

Рекорд россиянки в смешанных единоборствах — 11-3. В предыдущем поединке 19 августа этого года победила сабмишном американку Эмбер Лейброк.

Ларисса Пачеко
Марина Мохнаткина
ММА
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