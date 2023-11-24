Мохнаткина проведет титульный поединок против Пачеко в финальном турнире сезона в PFL 25 ноября

Россиянка Марина Мохнаткина проведет титульный поединок против бразильянки Лариссы Пачеко в финальном турнире сезона в PFL в субботу, 25 ноября. Бой пройдет на арене «The Anthem» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ориентировочное время начала — после 6.00 по московскому времени.

Ключевые события поединка Мохнаткина — Пачеко будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Рекорд в ММА 29-летней бразильянки составляет 22 победы и 4 поражения. Последний бой провела 19 августа 2023 года против украинки Елены Колесник. Тогда Пачеко победила техническим нокаутом.

Рекорд россиянки в смешанных единоборствах — 11-3. В предыдущем поединке 19 августа этого года победила сабмишном американку Эмбер Лейброк.