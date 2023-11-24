Магомедкеримов проведет титульный поединок с Сайем в финальном турнире сезона в PFL 25 ноября

Россиянин Магомед Магомедкеримов проведет титульный поединок со шведом Садибу Сайем в финальном турнире сезона в PFL в субботу, 25 ноября. Бой пройдет на арене «The Anthem» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ориентировочное время начала — 5.30 по московскому времени.

Ключевые события поединка Магомедкеримов — Сай будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Рекорд в ММА 33-летнего шведского бойца составляет 33 победы и 6 поражений. Последний бой он провел 24 августа 2023 года против бразильца Карлоса Леаля. Тогда Сай победил раздельным решением судей.

Рекорд россиянина в смешанных единоборствах — 16-6-2-1. В предыдущем поединке 24 августа этого года он победил единогласным решением судей американца Соломона Ренфро.