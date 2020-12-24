Бывший чемпион UFC в легком весе 33-летний американец Энтони Петтис подписал контракт с PFL, сообщается в Twitter промоушена.

С 2009 по 2010 годы Петтис выступал в лиге WEC, которая принадлежала UFC. Там он стал чемпионом в легком весе. Титул UFC он завоевал в 2013 году, в 2014-м провел его защиту, а в 2015-м утратил. Петтис выступал в UFC в трех весовых категориях — полулегкой (1-1), легкой (7-7) и полусредней (3-1). Всего у американца 24 победы и 10 поражений в ММА.

Последний бой Петтис провел в ночь на 20 декабря на турнире UFC Fight Night, выиграв единогласным решением судей у Алекса Мороно. Поединок с Мороно стал заключительным по его контракту с UFC.

По данным журналиста ESPN Ариэля Хельвани, Петтис будет выступать в PFL в легком весе.