Петтис подаст в суд на USADA. Он получил травму во время сдачи допинг-пробы

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис утверждает, что представители Антидопингового агентства США (USADA) нанесли ему серьезную травму во время забора допинг-пробы перед поединком с Нейтом Диасом на UFC 241. Петтис утверждает, что бутылка, используемая для сбора образца, порезала ему руку, в результате чего он не мог использовать ее на сто процентов. По его словам, рана была настолько серьезной, что потребовала наложения швов.

— Я думаю, они должны что-то изменить в своих правилах. Я дал возможность USADA исправить ситуацию и сделать все правильно, но теперь мы идем в суд, — цитирует Петтиса Yahoo.

17 августа на UFC 241 в Анахайме Энтони Петтис уступил Нейт Диасу единогласным судейским решением по итогам трех раундов.