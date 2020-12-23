Петтис объявил об уходе из UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис сообщил в Twitter об уходе из лиги.

33-летний американец выложил специальное заявление, в котором поблагодарил UFC за 12 лет сотрудничества — в частности, президента промоушена Дану Уайта. Теперь Петтис — свободный агент.

С 2009 по 2010 годы Петтис выступал в лиге WEC, которая принадлежала UFC. Там он стал чемпионом в легком весе. Титул UFC он завоевал в 2013 году, в 2014-м провел его защиту, а в 20-15-м утратил. Петтис выступал в UFC в трех весовых категориях — полулегкой (1-1), легкой (7-7) и полусредней (3-1). Всего у американца 24 победы и 10 поражений в ММА. Последний бой он провел в ночь на 20 декабря, выиграв единогласным решением судей у Алекса Мороно.