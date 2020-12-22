Петтис хочет вернуться в легкий вес и взять реванш у Фергюсона

Американский боец Энтони Петтис после победы над своим соотечественником Алексом Мороно сообщил, что возвращается в легкий вес и хочет провести матч-реванш со своим соотечественником Тони Фергюсоном.

«Чувствую себя потрясающе в полусреднем весе, но моя цель легкий дивизион. Прежде чем я уйду на пенсию, хочу получить этот пояс, — цитирует Петтиса MMA Junkie. — Думаю, что бой с Тони Фергюсоном имеет смысл. Тони нужно отыграться за свои два поражения. Фергюсон всегда дерется с крутыми парнями. Победа в этом поединке вернула бы меня на лидирующие строчки рейтинга».

Напомним, что бой между Петтисом и Фергюсоном состоялся 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Поединок завершился после второго раунда, поскольку команда «Шоутайма» отказалась продолжать бой из-за полученных Петтисом серьезных рассечений и травмы руки.