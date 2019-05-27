Петр Ян вылетел в Чикаго на турнир UFC 238

Российский боец UFC Петр Ян (12-1), представляющий клуб "Архангел Михаил", вылетел в Чикаго на турнир UFC 238. 8 мая он проведет свой пятый бой в американском промоушне. Его соперником станет седьмой номер рейтинга легчайшего веса Джимми Ривьера (22-3).

27 мая закончился второй этап подготовки к поединку – в течение полутора месяцев российский боец был на сборах в Таиланде.

"До взвешивания осталось 11 дней. Этого должно хватить, чтобы спокойно пройти акклиматизацию и весогонку. Мы уже забронировали гостиницу в Чикаго, рядом с которой есть зал, где мы проведем часть тренировок. Сейчас мой вес 68,5 кг, осталось согнать всего семь", – сообщил Ян.

Вместе с Петром в Чикаго прилетят бойцы Денис Лаврентьев и Алексей Сорокин, а также менеджер Саят Абдурахманов – они выступят на турнире в качестве секундантов. (Михаил Потапов)