Петр Ян: «У Стерлинга голова маленькая, как у цыпленка. Уничтожу его»
22:15
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян готов провести реванш с Алджамейном Стерлингом.
«В принципе это будет громкое противостояние, все ждут, — сказал Ян на шоу The MMA Hour. — Безусловно, точку мы поставим, если бой будет. Но так — я побил его уже раз, у меня нет особого желания. Если дадут контракт на этот бой, тогда да, буду сфокусирован. В этот раз, если UFC его не жалко, я могу травмировать его сильно. Я у него в голове, это тысяча процентов.
Может ли он снова уклониться от боя? Убежавший раз — будет все время куда-то бежать. У него голова, как у цыпленка, очень маленькая. Побью его, уничтожу".
30 октября Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби.
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