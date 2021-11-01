Американский тренер Хабиба Нурмагомедова и основатель зала AKA Хавьер Мендес уверен, что его другой подопечный из России Зубайра Тухугов подерется за титул UFC в полулегком весе, если продолжит побеждать. Об этом специалист заявил в интервью «СЭ» после победы Тухугова над бразильцем Рикардо Рамосом.

— Что вы сказали Зубайре после первого раунда?

— Я сказал: «Действуешь хорошо, продолжай так же действовать в стойке, но не забывай о борьбе. Мне нравится твоя ударная техника, но бейся расслабленно и не забывай про план отца». Но этот план, к сожалению, не сработал из-за травмы.

— Какое будущее ждет Тухугова?

— Его ждет светлое будущее. Если он будет драться с бойцами высокого уровня, и если, например, продолжит побеждать таких же бойцов, то он будет драться за пояс UFC. Три боя, три победы — и Зубайра подерется за титул.

30 октября Тухугов победил Рамоса по итогам трех раундов в поединке, который стал частью турнира UFC 267 в Абу-Даби.

На счету 30-летнего Тухугова 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.