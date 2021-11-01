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Петр Ян назвал идеальное время для возвращения в октагон

22:10
Петр Ян со своей семьей и командой после победы на турнире UFC 267. Фото Instagram
Петр Ян со своей семьей и командой после победы на турнире UFC 267. Фото Instagram
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, когда готов провести следующий поединок.

«Пока не знаю, но февраль-март — идеальное время», — сказал Ян на шоу The MMA Hour.

30 октября 28-летний Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету Яна 16 побед и 2 поражения в ММА.

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Никита Горшенин все материалы автора
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