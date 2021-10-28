Петр Ян: «Сэндхэген делает много лишних движений. Хочу отправить его спать»

Претендент на временный пояс UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о своем сопернике Кори Сэндхэгене.

«Я вижу, что он делает много лишних движений. Вижу, где его смогу поймать. Подушки на открытой тренировке? Подушки были для зрителей, но, конечно, я хочу отправить его спать. Это несомненно», — сказал Ян на пресс-конференции перед UFC 267.

Поединок Яна и Сэндхэгена пройдет 30 октября на турнире в Абу-Даби. Главные бои UFC 267 покажет телеканал РЕН ТВ.