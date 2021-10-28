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Петр Ян: «Сэндхэген делает много лишних движений. Хочу отправить его спать»

21:43
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Претендент на временный пояс UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о своем сопернике Кори Сэндхэгене.

«Я вижу, что он делает много лишних движений. Вижу, где его смогу поймать. Подушки на открытой тренировке? Подушки были для зрителей, но, конечно, я хочу отправить его спать. Это несомненно», — сказал Ян на пресс-конференции перед UFC 267.

Поединок Яна и Сэндхэгена пройдет 30 октября на турнире в Абу-Даби. Главные бои UFC 267 покажет телеканал РЕН ТВ.

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Никита Горшенин все материалы автора
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