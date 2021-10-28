Президент UFC Дана Уайт встретится с Хасбиком

Президент UFC Дана Уайт проведет встречу с российским блогером Хасбиком (Хасбуллой Магомедовым), сообщил сам Уайт на пресс-конференции.

«Мы встретимся с ним на этой неделе, — цитирует главу UFC ТАСС. — Не знаю, будет ли он когда-нибудь выступать в UFC, но обязательно мы сделаем что-то совместное».

Ранее в сети обсуждался возможный поединок Магомедова против блогера из Таджикистана Абдурозика. Рост Магомедова — 93 см, вес — 18 кг. Рост Абдурозика — 1 м, вес — 17 кг. Оба не являются профессиональными бойцами.