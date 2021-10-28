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Петр Ян припугнул Кори Сэндхагена во время битвы взглядов перед боем в Абу-Даби

20:41
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян провел битву взглядов с Кори Сэндхагеном после пресс-конференции, посвященной турниру UFC 267.

В ходе дуэли взглядов россиянин попытался припугнуть соперника из США.

Публикация от Ушатайка (@ushatayka_tm)

Номерной турнир UFC 267 с участием Яна и Сэндхагена пройдет 30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена — 14 побед и 3 поражения.

Главные бои UFC 267 покажет телеканал РЕН ТВ.

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