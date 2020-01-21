Российский боец UFC Петр Ян заявил в интервью «СЭ» заявил, что не видит в чемпионе UFC в легчайшем весе Генри Сехудо ничего выдающегося.

— Чем Сехудо отличается от остальных?

— Не сказал бы, что он чем-то отличается от других. Он — маленький гном, вот и все отличия (смеется). Обычный боец. Сильный, безусловно, но не могу его выделить. У меня задача подраться с ним, и я вижу, что могу победить. Восхвалять его не собираюсь.

— Чувствуете страх с его стороны?

— Конечно. Может, это не страх... Но как это назвать по-другому? Раньше я его неоднократно вызывал, а они мне тогда говорили: «Тебя нет в рейтингах, кто ты такой, мы тебя не знаем». А теперь-то они меня знают. И он сказал: «Ты же побил 40-летнего скейтбордиста, теперь я хочу побить лысого бразильца, похожего на Дану Уайта». Сехудо понимает, что этот бой (с Жозе Алдо 9 мая на UFC 250. — Прим. «СЭ») для него легче, что нет смысла рисковать, если можно и хорошо заработать, и сохранить место. С какой-то точки зрения я его понимаю, чемпион может выбирать удобные для себя бои.

На счету 26-летнего Яна 14 побед и 1 поражение в ММА. У олимпийского чемпиона по вольной 2008 года 32-летнего Сехудо — 15 побед и 2 поражения. (Юрий Голышак)