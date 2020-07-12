Петр Ян считает, что он великолепно провел бой с Альдо

Российский боец ММА Петр Ян (15-1) из после победы над бразильцем Жозе Альдо оценил свое выступление. Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Я безумно счастлив в такое время завоевать этот пояс, — сказал Ян на пресс-конференции. — Это долгожданная цель. Все прошло отлично, мы знали, что это будет нелегкий бой, но я провел его великолепно. Во втором раунде он начал наступать. Я подумал, что да, хорошо, пусть он помашет. Он попал несколько хороших лоукиков. Но я понимал, что он вымахивается, я провоцировал его. Все было по плану.

Да, он очень хорошо бил, но он несколько раз промахнулся. Но вы заметили, что я большую часть боя провел в левой стойке — это осталось у меня еще после бокса. Я думаю, что поэтому ему было неудобно бить по моей дальней ноги. После таких ударов, я могу сказать, что никто в нашем дивизионе не бьет так, как Альдо. В следующих боях я буду готов к этому.

У меня был план команды. Команда мне говорила: «Не спеши, дергай, разбивай. Он сейчас будет рисковать». У него не было выбора, мы сделали свое дело.

Посмотрите крайний поединок Альдо — он побил первого номера рейтинга. Он перебил Марлона Мораеса в трех раундах. Представьте, что он сделал бы с ним в пятираундовыом поединке. Альдо очень достойный соперник. Он в очень хорошей форме, я думаю, что он еще подерется".

Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.