Петр Ян считает, что его следующим соперником должен стать Стерлинг

Российский боец ММА Петр Ян (15-1) из после победы над бразильцем Жозе Альдо ответил на вопросы журналистов. Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Он высказал мнение, что его следующим соперником должен стать американец Алджамейн Стерлинг.

«В октябре было бы отлично выступить. Стерлинг или Мореас? Я думаю, что Стерлинг. Он побил многих, кто был на хороших позициях. Он заслуживает этот бой. Планы на ближайшее время? Отдыхать, восстанавливаться. Я хочу увидеться с семьей, вернуться на родину. Дальше уже полностью это работа менеджеров, работа UFC. Я за полтора года провел шесть поединков в UFC и никогда не говорил нет. Как только будет бой и дата, вы услышите мой ответ. Это был очень ответственный бой, был бой за пояс с очень сильным соперником. И этот бой станет для меня очень значительным, потому что пояс здесь рядом со мной».

Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.