Петр Ян рассказал, сколько времени ему понадобится, чтобы выйти на пик формы

Российский боец UFC Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» рассказал, как тренируется в условиях карантина, а также назвал сроки выхода на пик формы для боя с бразильцем Марлоном Мораесом (23-6).

— Сейчас мы тренируемся каждый день с тренерами Tiger Muay Thai и с теми ребятами, которые мне помогают. Проводим по две тренировки в день. Сначала мы планировали просто поддерживать форму, но сейчас начали давать неплохие нагрузки. Чувствую, что приближаюсь к 70 процентам своих кондиций. Когда будет назначен бой, мне хватит четырех недель, чтобы выйти на пик формы, — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

Сейчас россиянин находится в Таиланде. Чтобы продолжать тренировки после закрытия всех залов в стране, он организовал площадку в гараже дома.

Бой Яна с Мораесом запланирован на 13 июня и должен возглавить турнир UFC Fight Night в Казахстане.