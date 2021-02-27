Боец ACA Расул Мирзаев прокомментировал ситуацию вокруг поиска бандитов, которые напали на него в его квартире в ночь на 31 декабря в 2016 году. Тогда он едва остался жив.

«Честно говоря, я вообще об этом не думаю и мозги вообще не в этом, — сказал спортсмен в интервью «СЭ». — Я не живу этим. Сейчас у меня другие цели в жизни и мне нужно к ним идти. Время поставит жирную точку».

34-летний Мирзаев провел 21 бой, одержав победу в 18. Боец отметил, что планирует перейти в лигу Bellator, если удастся получить американскую визу.

(Ислам Бабаджанов)