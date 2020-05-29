Петр Ян рассказал, как относится к Альдо

Российский боец Петр Ян с уважением относится к бразильцу Жозе Альдо, против которого ему предстоит биться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок планируется провести в июле на «Бойцовском острове».

«Ничего кроме уважения», — написал Ян в Twitter.

Nothing but respect ?? pic.twitter.com/gH26zThZoW — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) May 28, 2020

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