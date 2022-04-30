Оливейра — о бое с Гэтжи: «Я не буду избегать обмена ударами в стойке»

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка против американца Джастина Гэтжи.

«Вы когда-нибудь видели грузовик, движущийся без тормозов?», — сказал Оливейра в интервью Super Lutas channel (перевод на английский язык: ютуб-канал Brazilian MMA Legends. — Вы, ребята, видели, верно? Вы знаете, как это работает. Это Чарльз [Оливейра]. [Люди говорят]: «Ооо, но у него [Гэтжи] тяжелая рука». Хорошо, я уважаю его силу удара. Он действительно нокаутировал многих ребят. Но в последнем бою против Майкла Чандлера он устроил войну в клетке, в то время как я нокаутировал Майкла Чандлера левой рукой. Итак, у кого же теперь тяжелее удары рукой?".

«Я не собираюсь выйти туда и тут же пытаться повалить его. Я не буду избегать обмена ударами в стойке, стараясь пройти в ноги. У меня тяжелые удары».

Оливейра и Гэтжи возглавят турнир UFC 274, который состоится в ночь на 8 мая в Финиксе (Аризона, США). На счету Оливейры 32 победы и 8 поражений, у Гэтжи — 23 победы и 3 поражения.