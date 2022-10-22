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22 октября, 22:50

Петр Ян получил серьезное рассечение в третьем раунде поединка с О'Мэлли

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Петр Ян (слева) в поединке против Шона О&amp;#039;Мэлли.

Российский боец Петр Ян заработал серьезное рассечение в третьем раунде боя против американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

Ян получил рассечение после одного из ударов в начале раунда и провел оставшуюся часть поединка с обильным кровотечением.

Россиянин потерпел поражение раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28). Теперь у Яна 16 побед и 4 поражения в карьере.

Главным поединком турнира UFC 280 станет бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

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