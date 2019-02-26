Петр Ян поднялся в рейтинге UFC на шесть позиций

Российский боец Петр Ян после победы над Джоном Додсоном на турнире UFC Fight Nights 145 поднялся в рейтинге легчайшего веса UFC на восьмую строчку. Для Яна бой в Праге стал четвертым под эгидой американского промоушна.

Все четыре боя прошли за девять месяцев, а сам боец отметил, что не планировал так быстро войти в топ. Кроме того, Ян отметил, что уже обсуждал возможный бой в Чикаго с вице-президентом UFC Шоном Шелби

- Я честно скажу, что не ожидал так быстро попасть в десятку. Но раз так все идет, значит, мы все делаем правильно и мы этого заслуживаем, – рассказал Петр Ян.

После боя в Праге в четыре утра я и мой менеджер Дэнни разговаривали с Шоном Шелби о том, что они бы хотели видеть меня в шоу 8 июня в Чикаго. Мы даже обсудили несколько фамилий.