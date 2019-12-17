Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC

Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» укрепил свои позиции в рейтинге UFC легчайшего веса. После досрочной победы над американцем Юрайа Фэйбером на турнире UFC 245 он вошел в тройку сильнейших — выше него только действующий чемпион Генри Сехудо (чемпион), Марлон Мораес (1-й) и Алджэмейн Стерлинг (2-й).

Бой с Фэйбером стал для Яна шестым в сильнейшей лиге мира и третьей досрочной победой российского бойца в UFC. Сейчас Ян считается одним из претендентов на бой с Сехудо. По крайней мере, так считает сам боец: «Я очень хочу бой с Сехудо, но тот хочет бой с Жозе Алдо. Данни [менеджер бойца] пишет: «Я считаю, что это поступок сачка». Я чувствую ментально, внутренне, что я смогу его победить, и я всего себя оставлю в октагоне. Он не продержится против меня пять раундов».

Напомним, что Петр Ян дебютировал в UFC в 2018 году на сингапурском турнире. С тех пор он одержал шесть побед, а два поединка против Джин Со Суна и Юрайа Фэйбера были признаны лучшими боями вечера. (Михаил Потапов)