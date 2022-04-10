«Очень мило с твоей стороны». Джон Джонс ответил Чимаеву

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) отреагировал на слова Хамзата Чимаева (11-0), который заявил, что Джонс должен быть первым номером рейтинга UFC вне зависимости от категории.

«Как только Джонс вернется, никто не должен возглавлять рейтинг Pound-for-Pound, — сказал Чимаев на пресс-конференции UFC. — Он сделал этот рейтинг. Джон один из лучших бойцов в нашем спорте. Никто не похож на него».

«Очень мило с твоей стороны. Не терпится доказать, что эти слова верны», — написал Джонс в Twitter.

Также «Кости» сообщил, что пропустил бой Чимаева с Бернсом на UFC 273. «Я пропустил этот бой. Сейчас посмотрю его в записи», — добавил Джонс.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.