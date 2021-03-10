Дана Уайт: «Хабиб не тормозит дивизион. Он лучший в мире»

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о текущей ситуации с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Российский боец 24 октября защитил титул чемпиона, победив Джастина Гэтжи, после чего объявил об уходе из спорта.

«Хабиб не тормозит дивизион. Как он может тормозить дивизион? Всем этим ребятам нужно драться между собой... Вот Порье, например, первый номер. Но как прошел его бой с Хабибом? Всем этим ребятам нужно драться между собой и доказывать. Хабиб — абсолютно лучший в мире, мне кажется, для него еще в этом спорте осталось много чего интересного», — сказал Уайт в интервью BT Sport.