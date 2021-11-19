Петр Ян: «Стерлинг вел себя, как девушка легкого поведения»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» на пресс-конференции RCC рассказал, как он узнал о сленговом выражении в адрес Алджамейна Стерлинга «Пинат Баттер».

— Вы называли несколько раз Стерлинга «Пинат баттер» (с англ. «peanut butter» — арахисовая паста). Это редкое сленговое выражение, которое в переносном смысле означает «девушка легкого поведения». Откуда о нем узнали?

— У меня очень много советчиков, если честно. Когда начинаются такие дела, я их уже останавливаю: «Ни в коем случае. Вы пошумите, а отделываться мне потом». Со Стерлингом просто была ситуация, связанная с фотографией, где он бокал проглотил. Рядом с ним были девушки. Я просто сказал, что он поменял профессию. После чего он начал: «Он оскорблял мою жену», оказывается, это его жена там была (смеется). Он начал на меня гнать ни с того ни с сего. Интересный вопрос, кстати. Просто я ему ответил, что он ведет себя, как девушка легкого поведения.