Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев порассуждал на тему возможного противостояния с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Прямо сейчас я не думаю, что кто-то сможет побить меня, — сказал Чимаев в интервью Даниэлю Кормье. — Не то чтобы победить меня, я даже уверен, что никто не сможет выиграть у меня хотя бы один раунд или одну минуту раунда».

«Усман — искалеченный боец. У него колени не те, побаливает спина, и он пережил много операций. Для меня Усман слишком медленный, слишком старый боец. Они сейчас хотят говорить много, заработать денег и оставить это дело, пока я не настиг их. Он (Усман) будет избегать меня».

«С Усманом все покончено. В последних боях он побеждал одних и тех же ребят. Он дважды выиграл у Колби Ковингтона, дважды у этого парня (Хорхе Масвидаля. — Прим. «СЭ»)... Кого он вообще побеждал? Тот же Тайрон Вудли уже вне UFC. После этого Вудли проиграл десятерым другим бойцам. Его побеждал даже ютубер (Джейк Пол. — Прим. «СЭ»). Поэтому я не считаю, что у Усмана была сильная оппозиция. Он никогда не встречался с таким бойцом, как я».

На турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Хамзат Чимаев проведет бой с экс-претендентом на титул UFC в полусреднем весе Гилбертом Бернсом. В случае победы Чимаев может подраться с Камару Усманом.

На счету Чимаева 10 побед, 0 поражений.