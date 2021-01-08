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Перепалка Петра Яна и Стерлинга в Twitter: «Беспокойся о своей заднице»

22:36
Петр Ян. Фото USA Today Sports
Петр Ян. Фото USA Today Sports
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Американский боец Алджамейн Стерлинг иронично поинтересовался у своего соперника российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, устраивают ли его условия для тренировок.

На этой неделе Ян прилетел во Флориду (США), где в зале American Top Team приступил к подготовке к бою со Стерлингом, который состоится в ночь на 7 марта.

«Ходили слухи, что тебе негде тренироваться, — написал Стерлинг. — Теперь все в порядке? Я имею в виду подготовку Кори Сандхагена в гараже на 1 и 2 машины. Надеюсь, тебе сейчас хорошо и уютно во Флориде, мистер Пощада (прозвище Яна — Беспощадный. — Прим. «СЭ».

«Не беспокойся обо мне, беспокойся о своей заднице, — ответил ему Ян в Twitter. — Я готовился к титульному бою в гараже, ничего особенного».

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