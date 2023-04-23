Павлович: «Кто-то там говорил, что Блейдс переведет меня... и че? Ответьте»

Российский боец Сергей Павлович прокомментировал победу в главном поединке UFC Fight Night 222 над американцем Кертисом Блейдсом.

«Всем спасибо, кто за меня болел, вы не представляете, какую работу я делаю. Очень тяжело работаю, надеюсь, в этот раз мне бонус тоже дадут? И где мой пояс? Дайте мне мой пояс.

Кто-то там говорил... Кертису Блейдсу только уважение, но кто-то там говорил, что он переведет меня вниз... и че? Ответьте. Насколько я смотрел UFC, всегда бонусы давали, когда страйкеры выигрывали, поэтому... я могу бороться, но бонусы не дают! Иногда воруют их у меня и когда нокаутами выигрываю. Надеюсь, сейчас точно дадут.

На самом деле, я предполагал, что Кертис усовершенствовал стойку и он захочет со мной зарубиться, после того, как он напропускал, он попытался пройти, но понял, что борьба не сработает. Ну и я начал делать свою работу", — сказал Павлович в октагон-интервью.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде. На счету 30-летнего россиянина 18 побед и одно поражение, у 32-летнего Блейдса 17 побед и 4 поражения.