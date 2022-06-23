Мовсар Евлоев бросил вызов непобежденному американцу Брайсу Митчеллу

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) хочет подраться с непобежденным 27-летним американцем Брайсом Митчеллом (15-0).

«В октябре подерусь с любым, кто выше меня в рейтинге. Погнали», — написал американец в Twitter.

Вскоре после этого Евлоев ответил: «В рейтинге я стою рядом с тобой. Выше тебя нет непобежденных бойцов. Погнали!»

Митчелл находится на девятой строчке рейтинга полулегкого веса. В UFC он провел шесть боев, пять из которых продлились всю дистанцию. В прошлом бою он одолел Эдсона Барбозу (22-11). Бой состоялся 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Евлоев расположен на 10-й строчке рейтинга. В UFC он провел шесть боев, и каждый забрал решением судей. В прошлом бою россиянин победил Дэна Иге (15-6) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.