Оверим пообещал навестить ветерана российских ММА, которому дважды проигрывал

Боец UFC Алистар Оверим в разговоре с корреспондентом «СЭ» пообещал приехать в гости к Юрию Кочкину, которому дважды проигрывал — в 1999 и 2000 годах. Ранее Кочкин дал большое интервью «СЭ».

— Помните такого российского бойца Юрия Кочкина? Он выиграл у вас два раза в Rings.

— Помню.

— Верите или нет, но неделю назад у меня было с ним интервью. Победы над вами для него так важны, что в его профиле в Whats App стоит фотография из вашего боя, где рефери поднимает ему руку. Он рассказывал, как после боя в Екатеринбурге вы общались, пропустили по кружке пива. Сказал, что вы очень хороший человек. Он очень хотел бы с вами связаться, но, к сожалению, не владеет ни английским, ни голландским. Может быть, скажете несколько слов для него? Ему будет очень приятно.

— Передавайте ему привет. Он все еще живет в Екатеринбурге?

— Да-да. Ему сейчас 57 лет, он тренер по карате.

— Передайте ему, что как-нибудь я заеду к нему и навещу. Может быть, когда вся эта ситуация с ковидом закончится, может быть, в следующем году. Очень уважительный джентельмен, для меня было честью разделить с ним ринг даже не один, а два раза.

(Никита Горшенин)

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