Хабиб Нурмагомедов: «Благодаря Instagram видно, в чьих домах вымерли мужчины»

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram новое фото.

Спортсмен выложил картинку с надписью: «Благодаря Instagram видно, в чьих домах вымерли мужчины».

«Актуально», — подписал публикацию Нурмагомедов.

2 февраля менеджер Хабиба, Али Абдель-Азиз написал в Twitter, что Нурмагомедов готовится к бою с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, но позднее удалил твит и написал опровержение. Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.