Ветеран российских ММА рассказал, как дважды победил Оверима

Бывший боец ММА Юрий Кочкин рассказал в интервью «СЭ» о двух победах над действующим бойцом UFC Алистаром Оверимом.

Кочкин в первый раз выиграл у Оверима в 1999 году, а во второй — в 2000-м. Оба раза россиянин победил по очкам на турнирах промоушена Rings. Это два первых поражения Оверима в ММА. Впоследствии голландец стал чемпионом Strikeforce и Dream, выступал в Pride, а в UFC провел уже 19 боев (12 побед, 7 поражений). 7 февраля рано утром по московскому времени 40-летний Оверим проведет бой с Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 184.

57-летний Кочкин (7-4 в ММА) же сейчас работает тренером по карате.

«Я тогда знал только его брата Валентина, фактурный такой парень, — сказал Кочкин. — Могли с ним несколько раз до этого встретиться. Но получилось только с его братом. Про него так и говорили: «Это брат Валентина». Никто и знать не знал его тогда. Да, высокий, крепкий, но в Голландии много было хороших бойцов. Понятно было, что он не мальчик для битья, но не более. Никакого авторитета его не чувствовал. В первом бою я сразу какую-то уверенность поймал, а в середине боя уже даже кураж какой-то. Не могу сказать, что вынес его, но чувство превосходства было. Второй бой в Екатеринбурге был тяжелый и вязкий, осторожный. Я еще до боя погрипповал так хорошо, вес набрал, функционалка упала. В какой-то момент у меня было ощущение, что я не додышу до конца. Сел на него, и сил только на то, чтобы руку поднять и опустить. Но уверенность из первого боя, что я сильнее его, осталась. Знал, что меня он не пробьет. Понимал, конечно, что он может стрельнуть, но был уверен в себе.



Физически не чувствовал, что он сильнее меня. Это же не армрестлинг, кто кого переборет. Это динамика, не статика. В чем он был мне удобен? Да как-то с самого начала все пошло. Я вел бой с начала до конца. Пусть не с явным преимуществом, но вел. Нокдаунов, нокаутов не было, но по очкам выиграл уверенно. Чувствовалось, что он боец непростой, с большой перспективой. Потом на банкете после турнира говорю ему: «У тебя еще все впереди, ты молодой». Конечно, где-то он себя реализовал потом — в K-1, Pride, частично в UFC, но где-то он переусердствовал с массой и препаратами.



В чем он был особенный уже тогда? Где-то встречные удары попадали, в партере побеспокоил, видно, что в партере с ним поработали. Коленями меня в гарде прихватывал между ног, болевой пытался сделать. Он и потом делал болевые из этого положения. В стойке у него фишка, как и у многих голландцев, это колено в корпус в прыжке. У него и брат этим славился. Но я знал, что он бьет коленями, и потом пытался мне засунуть их. Но я сам люблю бить коленями и поэтому знаю, как от них защищаться. Не застаиваться, не лезть вперед, блоки ставить. Ты знаешь, когда эти удары пойдут, и готов к ним.



Что за человек Оверим по общению? Был банкет во Дворце порта, общались о том о сем. Тогда не я один был желающий с ним пообщаться. Довольно-таки доброжелательный человек, адекватный. Пил ли он что-то на банкете? Да по пиву с ним выпили. Ничего серьезного, там такие люди сидели, напиться ему бы не дали. Хороший, интересный человек, я бы и сейчас с ним пообщался, есть что вспомнить. После наших боев с ним не общались, не получилось. Может, где-то через соцсети можно было, может, недооценил эту возможность. Надо, наверное, но тут трудности перевода будут...



Сколько заработал за победы над Оверимом? Не помню, честно говоря... В Rings платили где-то по $ 3 000 за бой. Часто ли люди сейчас узнают, что я — тот самый, кто два раза победил Оверима? Как говорит мой товарищ: «Мы люди, широко известные в узких кругах». Кто-то знает, кто-то помнит. Уже и в интернете боев многих не найдешь, я сам пытался, не смог. Некоторых боев уже и нет. Хотя недавно в Москве был, один товарищ меня приятно удивил: «Слушай, так это ты же выиграл у Оверима?» Я говорю: «Ну да, я...»

(Никита Горшенин)

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Оверим в ночь с 6 на 7 февраля.