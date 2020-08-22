Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» победу Вадима Немкова над Райаном Бейдером на турнире Bellator 244. Россиянин нокаутировал американца во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

— Я впечатлен, — сказал Шлеменко. — Думал, что бой будет не такой динамичный. Думал, что Вадим победит в долгом, пятираундовом противостоянии решением судей. А все получилось просто на загляденье. С первых же секунд была видна уверенность Вадима. Уверенность в том, что он знает, куда пришел, знает, что делает. Он нисколько не пасовал. Бейдер же выбрал какую-то странную тактику. Убегал, пытался работать вторым номером. Вадим же вышел, уверенно занял центр клетки и довел свое дело до конца. От Бейдера я ожидал большего напора, большего числа проходов [в ноги]. Он выглядел странно. Он однозначно растерялся. Бейдер однозначно не ожидал от Немкова хай-кика. Думаю, многие ждали от Немкова борьбы. Но он обещал, что всех удивит. И у него это получилось.

— Команда Fedor Team хорошо потрудилась, хорошо исправила все ошибки, которые привели к поражению Федора. Я слежу за командой Федора — и вижу, как плотно ребята готовились к этому турниру. Как поработали — то и получили, — отметил боец.

— Немков теперь суперзвезда российских ММА? Нельзя так сразу говорить, — сказал Шлеменко. — Если берете именно российских фанатов, то у нас люди очень аккуратно, избирательно подходят. Важно, как ты будешь себя вести, как ты будешь общаться. Сразу могу сказать, что суперзвездой сразу стать не получится. Но здесь была история мести за Федора. И Вадим отомстил за него наилучшим образом. Благодаря имени Федора Емельяненко Вадим однозначно будет суперзвездой. Пока еще не той медийной раскрутки, но это ело времени. Самое главное, что у Вадима пояс, что о нем будут говорить — и говорить много. (Илья Андреев)