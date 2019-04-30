Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с временным чемпионом американцем Дастином Порье​ 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242, сообщает ТАСС.

Эту информацию подтвердил отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

​– Соперник определился – Дастин Порье, бой назначен на 7 сентября, Объединенные Арабские Эмираты. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника, – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым.

6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка произошла массовая потасовка, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев и штрафован на 500 тысяч долларов.